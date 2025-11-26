Kilauea Yanardağı bu yıl 37'inci kez lav püskürttü

Hawaii’de neredeyse bir yıldır aralıklı olarak devam eden Kilauea Yanardağı faaliyeti, yeniden hareketlendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), volkanın 122 metreye ulaşan lav fıskiyeleri oluşturduğunu açıkladı.

Lav akışları, Hawaii Volkanları Ulusal Parkı sınırları içindeki Kilauea’nın zirve kalderasıyla sınırlı kaldı. Yetkililer, yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığını belirtti.

Mevcut patlama Aralık ayında başladığından bu yana Kilauea’nın 37. kez lav püskürttüğü bildirildi. Son gösteri, geçtiğimiz Cuma günü başlayan düzensiz sıçramalar ve taşmaların ardından geldi. Her bir püskürme genellikle bir günden kısa sürüyor ve volkan birkaç gün arayla duraklıyor.

Bazı dönemlerde lav sütunları gökdelen yüksekliğine ulaştı. Uzmanlara göre bu etkileyici yükselişin nedeni, gaz barındıran magmanın yüzeye dar, boru benzeri kanallardan hızla yükselmesi.

Hawaii Adası’nda bulunan Kilauea, takımadaların en büyük adasında yer alıyor ve Oahu’daki Honolulu’nun yaklaşık 322 kilometre güneyinde bulunuyor. Bölgedeki altı aktif yanardağdan biri olan Kilauea, dünyanın en hareketli volkanları arasında gösteriliyor.