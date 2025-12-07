Kilauea yeniden uyandı

Aralık 2024'ten bu yana belli periyotlarda lav püskürten ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden uyandı.

Yanardağın kraterinden lavların çıkmaya başladığı anlar ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) kamerası tarafından kaydedildi.

Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı'nın ziyarete kapalı bölgesinde yer alan yanardağ için uzmanlar, volkanik hareketliliğin sürdüğünü belirterek bu hafta güçlü bir lav püskürmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu duyurmuştu.

USGS verilerine göre 17 Ekim gecesi bu yılın 35'inci başlamış ve sabahın erken saatlerinde sona ermişti. O dönem yanardağın güney bölgesinden püsküren lavlar yaklaşık 460 metre, kuzey bölgesinden çıkanlar ise yaklaşık 335 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Bu patlama sırasında yaklaşık 13 milyon metreküp lav püskürmüş, saniyede ortalama 500 metreküp lav çıkışı gerçekleşmişti.