Kilauea yeniden uyandı. Lavlar 425 metre yüksekliğe ulaştı

Aralık 2024'te yeniden uyanan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı bu yıl 39'uncu defa lav püskürtmeye başladı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'dan lavların çıkmaya başladığı anlar ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) kamerası tarafından kaydedildi. Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı'nın ziyarete kapalı bölgesinde yer alan yanardağın püskürttüğü lavlar 425 metre yüksekliğe kadar ulaştı.

Kilauea'nın son patlaması sırasında yaklaşık 13 milyon metreküp lavın püskürdüğü, saniyede ortalama 500 metreküp lav çıkışı gerçekleşmişti açıklanmıştı.

Hawaii'de bulunan Kilauea, takımadaların en büyük adasında yer alıyor ve Oahu’daki Honolulu’nun yaklaşık 322 kilometre güneyinde bulunuyor. Bölgedeki altı yanardağdan biri olan Kilauea, dünyanın en aktif volkanları arasında yer alıyor.