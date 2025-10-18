Kilauea'da10 ayda 35'inci patlama

ABD'nin Hawaii eyaletinde yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea'da lav akışı hızlandı. Yanardağ Gözlemevi'nin verilerine göre lavlar 400 metre yükseğe kadar çıktı.



2018'DE 700'DEN FAZLA EVİ YOK ETTİ



1983'ten beri aktif olan Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti. Son patlama dalgası Aralık 2024'te başlamıştı.