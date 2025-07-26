Kilit hükümlü Maxwell, Epstein skandalında 100 ismi ifşa etti

Cinsel suçtan hüküm giymiş ve Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı olan Ghislaine Maxwell, Adalet Bakanlığı ile yaptığı görüşmede yaklaşık 100 farklı kişi hakkında sorgulandığı açıklandı.

Bilgiyi avukatı David Oscar Markus verdi.

The Independent'in aktardığına göre cinsel ticaret suçundan 20 yıl hapis cezası alan ve Florida'daki bir federal hapishanede kalan Maxwell, Epstein davasıyla ilgili olarak başsavcı yardımcısı Todd Blanche tarafından ikinci gün sorguya çekildi.

Maxwell'in avukatı, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, “Ghislaine son bir buçuk gün içinde kendisine sorulan her soruya dürüstçe, doğruyu söyleyerek ve elinden gelen en iyi şekilde cevap verdi” dedi.

Markus, “Ona yaklaşık 100 farklı kişi hakkında sorular soruldu. Herkesle ilgili soruları cevapladı ve hiçbir şeyi saklamadı. Hiçbir zaman ayrıcalık hakkını kullanmadı. Hiçbir soruyu cevaplamayı reddetmedi. Bu yüzden onunla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMP: AF KONUSUNDA KONUŞAMAM

ABC News'in Beyaz Saray muhabiri Mary Bruce, Cuma günü Başkan Donald Trump'a Maxwell için af söz konusu olup olmadığını sordu.

Trump, “Şu anda bu konu hakkında konuşamam çünkü çok hassas bir görüşme yapılıyor” diye yanıtladı.

Blanche'ı “harika bir avukat” olarak nitelendiren Trump, “Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama af konusunda kesinlikle konuşamam” dedi.

