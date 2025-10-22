Kilo ve kalp atışında değişim: Antidepresanların fiziksel yan etkileri ilk kez açıklandı

Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırma, yaygın biçimde reçete edilen antidepresanların fiziksel yan etkilerini ilk kez sistematik biçimde karşılaştırdı.

Çalışma, ilaçların hastaların kilosu, kalp atış hızı ve kan basıncı üzerindeki etkilerinde büyük farklılıklar olduğunu gösterdi.

King’s College London ve Oxford Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, 30 antidepresanın tedavinin ilk sekiz haftasında yol açtığı fiziksel değişimleri inceledi.

Bulgulara göre bazı ilaçlar sekiz haftada iki kiloya kadar kilo değişimine ve dakikada 21 atıma varan kalp hızı farkına neden olabiliyor.

Dünyada halihazırda milyonlarca kişi antidepresan kullanıyor.



BAZILARI KİLO ALDI, DİĞERLERİ ZAYIFLADI



BBC'nin haberine göre araştırmacılar, "türünün ilk örneği" olarak niteledikleri çalışmada 151 klinik denemeyi analiz ederek toplamda 58 binden fazla hastayı kapsadı.

Araştırmanın temel amacı, tedavinin erken aşamalarında farklı ilaçların fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini net biçimde karşılaştırmaktı. Ortalama sonuçlara göre agomelatin kullanan hastalar 2,4 kilo verirken, maprotilin alanlarda neredeyse 2 kilo artış görüldü.

Fluvoksamin kalp atış hızını düşürürken, nortriptilin bu değeri dakikada 21 atım artırdı. Nortriptilin ile doksepin arasındaki kan basıncı farkı ise 11 milimetre cıvaya ulaştı.

King’s College London’dan Dr. Atheeshaan Arumuham, fiziksel etkilerdeki farkların kalp hastalığı ya da felç riskini klinik açıdan anlamlı düzeyde artırabileceği uyarısında bulundu.

KİŞİYE ÖZEL İLAÇ SEÇİMİ ÖNERİSİ

Araştırma, aynı tanıya sahip kişilerin farklı antidepresanlardan fayda görebileceğini ortaya koydu.

Buna göre kilo alımından kaçınmak isteyen 32 yaşındaki bir kadın, yüksek tansiyonu bulunan 44 yaşındaki bir erkek veya kolesterolü yüksek 56 yaşındaki bir kadın için farklı ilaçların uygun olabileceği belirtildi.

BBC'ye konuşan araştırma ekibinden Dr. Toby Pillinger, “İncelediğimiz çalışmaların çoğu sekiz haftalık kısa dönemliydi. Ancak bu sürede bile fiziksel sağlık göstergelerinde klinik açıdan anlamlı değişimler gözlemledik” bilgisini paylaştı.

Pillinger, hastaların ilaçlarını bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu haberin insanları korkutmasını istemem. Amacımız bireyleri bilgilendirip, hekimleriyle birlikte karar almalarını teşvik etmek” ifadelerini kullandı.

