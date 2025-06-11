Kilo vermenin sırrı 2 bin yıllık bitkide bulundu

Fazla kilo ve obezite, dünya genelinde ciddi hastalıklara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Sağlıklı yaşam arayışının arttığı bu dönemde, etkili kilo verme çözümlerine olan ihtiyaç da giderek büyüyor. Bu noktada, Changshan bitkisinden elde edilen doğal bir bileşik olan Halofuginon (HF), obeziteyle mücadelede güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

2 BİN YILLIK GELENEKTEN MODERN TIBBA

Changshan bitkisinin kökü, Çin tıbbında yüzyıllardır sıtma kaynaklı ateşi tedavi etmekte kullanılıyor. Ancak bu bitkinin içerdiği Halofuginon’un (HF) çağdaş sağlık sorunları üzerindeki potansiyel etkileri, bilim insanlarının ilgisini yeni yeni çekmeye başladı.

KİLO KAYBINDA ETKİLİ

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Jianping Weng liderliğinde, Shenzhen Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü’nden John R. Speakman iş birliğiyle yürütülen araştırma, HF’nin yalnızca geleneksel tedavi amaçlı değil, aynı zamanda metabolizmayı düzenleyerek kilo kaybını destekleyebileceğini ortaya koydu.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre HF, GDF15 (growth differentiation factor 15) ve FGF21 (fibroblast growth factor 21) adlı iki önemli proteinin seviyelerini artırıyor. Bu proteinler, iştahı kontrol etme ve enerji dengesini sağlama açısından kilit rol oynuyor. HF sayesinde, iştah azalırken enerji harcaması artıyor; böylece kilo kaybı sağlanıyor.

FARE DENEYLERİNDE TESADÜFİ KEŞİF

Araştırmacılar, HF’nin kilo verdirici etkisini ilk olarak tesadüfen keşfetti. Daha sonra, yüksek kalorili diyetle şişmanlatılmış farelerde (DIO modeli) yapılan deneylerle bu etkinin detayları incelendi. HF, GDF15 proteini üzerinden beynin GFRAL reseptörünü etkileyerek iştahı azalttığı, aynı zamanda FGF21’in yağ yakımını artırıcı etkileri sayesinde metabolik sağlıkta da düzelmeye gidildiği görüldü.

UYGUN MALİYET

GDF15 ve FGF21’in doğrudan enjekte edilen protein formlarına kıyasla, HF gibi küçük moleküllerle bu proteinlerin vücut içinde doğal olarak artırılması, daha ekonomik ve hasta uyumuna daha uygun bir çözüm sunuyor.



HF’nin kilo verdirici etkileri ayrıca, hayvanın cinsiyeti, türü (fare, genetik obez fare, minidomuz), uygulama yöntemi veya beslenme sıcaklığı fark etmeksizin tutarlılık gösterdi ve insülin hassasiyetini de artırarak diyabet riskine karşı koruyucu etki sundu.



Araştırmacılar, HF ve türevlerinin obezite tedavisinde kullanılabilecek potansiyel yeni ilaç adayları olabileceğini vurguluyor.