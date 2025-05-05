Kilometre başına 27 can: Rusya'nın ağır kayıpları

Geçtiğimiz yıl, Ukrayna'da geniş çaplı savaşın başlamasından bu yana Rus güçleri için en ölümcül yıl oldu. 2024'te en az 45 bin 287 kişi öldürüldü.

Bu sayı, savaşın ilk yılına kıyasla neredeyse üç kat daha fazla. Ayrıca savaşın en uzun ve en ölümcül muharebesinin Bakhmut'ta yaşandığı 2023 yılındaki kayıpları önemli ölçüde aşıyor.

Savaşın başlangıcında, kilit noktalar için yapılan muharebeler sırasında kayıplar dalgalar halinde gerçekleşti. 2024'te cephe hattı yavaş yavaş ilerledikçe ölü sayısında aydan aya bir artış görüldü ve bu da Rusya'nın ele geçirdiği her kilometre Ukrayna toprağı için en az 27 can kaybettiğini gösterdi.

BBC Rusça Servisi, bağımsız medya kuruluşu Mediazona ve gönüllülerden oluşan bir ekiple işbirliği içinde, Rus mezarlıklarından, askeri anıtlardan ve ölüm ilanlarından elde edilen açık kaynak verilerini işledi.

İSMİ TESPİT EDİLEBİLENLERİN SAYISI

Şu ana kadar Ukrayna savaşı sırasında öldürülen 106 bin 745 Rus askerinin ismi tespit edildi.

Gerçek sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Askeri uzmanlar BBC'nin tespit ettiği sayının, ölümlerin yüzde 45 ile yüzde 65'ini kapsadığını tahmin ediyor, bu da 164 bin 223 ile 237 bin 211 kişi anlamına geliyor.

20 Şubat 2024, Rus kuvvetleri için 2024 yılındaki en ölümcül gün oldu.