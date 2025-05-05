Kilometre başına 27 can: Rusya'nın ağır kayıpları
BBC'nin verilerine göre Rusya, Ukrayna'da ciddi kayıplar yaşadı. Rus mezarlıklarından, askeri anıtlardan ve ölüm ilanlarından elde edilen veriler, Putin'in ordusunun son durumunu ortaya koydu.
Geçtiğimiz yıl, Ukrayna'da geniş çaplı savaşın başlamasından bu yana Rus güçleri için en ölümcül yıl oldu. 2024'te en az 45 bin 287 kişi öldürüldü.
Bu sayı, savaşın ilk yılına kıyasla neredeyse üç kat daha fazla. Ayrıca savaşın en uzun ve en ölümcül muharebesinin Bakhmut'ta yaşandığı 2023 yılındaki kayıpları önemli ölçüde aşıyor.
Savaşın başlangıcında, kilit noktalar için yapılan muharebeler sırasında kayıplar dalgalar halinde gerçekleşti. 2024'te cephe hattı yavaş yavaş ilerledikçe ölü sayısında aydan aya bir artış görüldü ve bu da Rusya'nın ele geçirdiği her kilometre Ukrayna toprağı için en az 27 can kaybettiğini gösterdi.
BBC Rusça Servisi, bağımsız medya kuruluşu Mediazona ve gönüllülerden oluşan bir ekiple işbirliği içinde, Rus mezarlıklarından, askeri anıtlardan ve ölüm ilanlarından elde edilen açık kaynak verilerini işledi.
İSMİ TESPİT EDİLEBİLENLERİN SAYISI
Şu ana kadar Ukrayna savaşı sırasında öldürülen 106 bin 745 Rus askerinin ismi tespit edildi.
Gerçek sayının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Askeri uzmanlar BBC'nin tespit ettiği sayının, ölümlerin yüzde 45 ile yüzde 65'ini kapsadığını tahmin ediyor, bu da 164 bin 223 ile 237 bin 211 kişi anlamına geliyor.
20 Şubat 2024, Rus kuvvetleri için 2024 yılındaki en ölümcül gün oldu.
EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI YER
2023-2024 yıllarında Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayan binlerce gönüllü sadece 10-14 gün sonra cepheye gönderildi. Uzmanlar, bu kadar az eğitimin hayatta kalma şanslarını önemli ölçüde azaltacağını söylüyor.
Rusya'nın bir cumhuriyeti olan Başkurdistan, 4 bin 836 teyit edilmiş ölümle en fazla can kaybının yaşandığı yer oldu. Ölenlerin çoğu kırsal kesimden ve yüzde 38'i hiç askeri deneyimi olmadan savaşmaya gitmiş.
BİR KERELİK ÜCRET DUDAK UÇUKLATIYOR
Ufa'da Rus ordusuyla sözleşme imzalamak için bir kereye mahsus ödenen ücret, bölgenin ortalama maaşı olan 67 bin 575 rublenin (30 milyon 802 bin TL) 34 katı.
Ölümleri açık kaynak verilerinden hesaplamak eksik olabiliyor.
Çünkü geçtiğimiz aylarda öldürülen askerlerin önemli bir kısmının cesetleri hala savaş alanında olabilir ve bu cesetleri almak görevdeki askerler için risk teşkil eder.
GERÇEK SAYI 260 BİNİ GEÇMİŞ OLABİLİR
Kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bir parçası olarak Ukrayna'ya karşı savaşanlar da dahil edildiğinde, Rus güçleri için gerçek ölü sayısı önemli ölçüde artar.
Ölüm ilanlarının ve irtibatı kesilen savaşçıları arama raporlarının değerlendirilmesi, Eylül 2024'e kadar 21 bin ile 23 bin 500 kişinin öldürülmüş olabileceğini gösteriyor.
Bu da toplam ölü sayısını 185 bin ile 260 bin 700 askeri personele çıkaracaktır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Rusya
- Ukrayna-Rusya Savaşı
- Asker