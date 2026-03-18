Kim Jong tek aday olarak girdiği seçimlerde yüzde 99.93 oy aldı. Yüzde 0.07'lik karşı oyu kimler verdi?

Kuzey Kore’de sonuçları önceden büyük ölçüde öngörülen seçimler bir kez daha rejimin mutlak kontrolünü ortaya koydu.

2026 parlamento seçimlerinde, iktidardaki Kore İşçi Partisi ve müttefikleri oyların yüzde 99,93’ünü alarak Yüksek Halk Meclisi’ndeki 687 sandalyenin tamamını kazandı. Katılım oranı ise yüzde 99,99 olarak açıklandı.

Seçimlerin en dikkat çekici yönlerinden biri, sistem içindeki kapsamlı kadro değişimi oldu. Milletvekillerinin yüzde 70’ten fazlasının yeni isimlerden oluşması, yönetim içinde ciddi bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.

BU BİR SEÇİM Mİ FORMALİTE Mİ?

Kuzey Kore’de siyasi yapı fiilen tek parti hakimiyetine dayanıyor. Her ne kadar küçük partiler bulunsa da, bunlar iktidar ittifakının kontrolünde ve gerçek bir rekabet sunmuyor.

Adaylar devlet tarafından belirleniyor, seçmenlere ise her bölgede yalnızca tek bir aday sunuluyor. Bu durum, seçimlerin klasik anlamda bir tercih mekanizması olmaktan ziyade, mevcut kararların onaylandığı bir sürece dönüştüğünü gösteriyor.

YÜZDE 0.07 KARŞI OY KONTROLLÜ BİR GÖSTERİ Mİ?

Resmi verilere göre seçmenlerin yüzde 0,07’si adaylara karşı oy kullandı. Ancak seçimlerde her alanda oy verilebilecek tek aday bulunuyor, seçmenlerin oy verebileceği başka seçenekler yok.

Yani bu oran, gerçek bir muhalefeti yansıtmaktan çok sistemin kontrolüne karşı sembolik bir kitleyi yansıtıyor.

Kuzey Kore’de oy verme işlemi gizli değil ve bu durum seçmeni açık şekilde görünür kılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, söz konusu küçük oranın bilinçli biçimde sisteme dahil edilerek “sınırlı muhalefet” görüntüsü yaratmayı amaçladığını düşünüyor.