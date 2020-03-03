Kim Jong-un füze testini maskesiz izledi

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, Kim'in, dün ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan "savaşa hazırlık tatbikatı"nı yerinde izlediği belirtildi.



Haberde, tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığı, ateşlenen kısa menzilli balistik füzelerin de Kuzey Kore'nin doğu sınırlarına düştüğü ifade edildi.

Kim'in etrafındaki askeri yetkililerin maske taktığı vurgulanan haberde, kendisinin ise tatbikatı maske kullanmadan takip ettiğine dikkat çekildi.



Haberde, Kuzey Kore'de yeni tip coron avirüs (Covid-19) tehdidi nedeniyle askerlerin toplu eğitim yapmalarının geçici yasaklandığı vurgulandı.

Kuzey Kore'de henüz Covid-19 bağlantılı bir vaka ya da buna bağlı ölüm görülmedi ancak internetten yayın yapan Daily NK gazetesi, ocak ayından bu yana ülkede 20'den fazla kişinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti.

CORONAYI İSTEMEDEN YAYDIK DEDİ, ÖZÜR DİLEDİ