Kim Jong Un, Rusya'da savaşan askerlerle buluştu: "Ordumuz gerekeni yapıyor"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına destek için gönderilen askerlerini övdü.

Devlet medyası KCNA’nın aktardığına göre Kim, Rusya’nın Kursk bölgesinde görev yapan subay ve askerlere “içten tebriklerini” iletti.

"BİZİM ORDUMUZ KAHRAMAN BİR ORDU"

Kim konuşmasında, “Bizim ordumuz kahraman bir ordu. Ordumuz şimdi yapması gerekeni yapıyor, gelecekte de yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Kuzey Koreli askerleri “kahraman” diye nitelendirmişti.

Moskova ile Pyongyang, son dönemde giderek yakınlaşırken, geçen yıl Putin’in Kuzey Kore ziyareti sırasında taraflar karşılıklı savunma anlaşması imzalamıştı.

KUZEYLİ ASKERLER RUSYA'DA SAVAŞTI

Kuzey Kore, Nisan ayında ilk kez askerlerinin Ukrayna’da cephe hattında Rus birliklerinin yanında savaştığını doğrulamıştı. Güney Kore istihbarat raporlarına göre, Pyongyang 2024’te Kursk bölgesine 10 binden fazla asker gönderdi.



Rusya saflarında savaşan yaklaşık 600 Kuzey Kore askeri hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.