Kim Jong-un sahillere indi: Kızı ve eşine "en büyük başarısını" gösterdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ileride yabancı ziyaretçileri de içerebilecek bir turizm hamlesinin öncüsü olan yeni sahil beldesini eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile ziyaret etti.

Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre Kim, beldeyi ülkenin bu yılki en büyük başarılarından biri olarak tanımladı.

KCNA haber ajansı, ülkenin doğu kıyısında yer alan tesisin, spor ve rekreasyon tesislerinin yanı sıra ticari ve halka açık yemek hizmetlerine sahip olduğunu belirtti.

Kim Jong-un, “Wonsan Kalma kıyı turizm bölgesinde yükselecek mutluluk dalgasının dünya düzeyinde bir turistik kültür tesisi olarak cazibesini artıracağına inandığını” söyledi.

Yetkililer tesisin 1 Temmuz'da açılacağını, yılda 20 bin ziyaretçi çekmesini umduklarını bildirdi.



Açılış töreninde kurdeleyi kestikten sonra Kim, projenin 10 yıldan fazla süren çalışmalar ve artan inşaat maliyetlerinin ardından nihayet parlak bir gerçeklik haline geldiğini ve Kuzey Kore'nin turizm kültürünün oluşturulmasında öncü bir rol oynayacağını dile getirdi.