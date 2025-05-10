Kim Jong Un savaşı anlattı: "Ukraynalıları yok etme talimatı verdim"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2'nci Dünya Savaşı sonunda Nazi Almanyası'nın yenilgisinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyarete dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Resmi Kuzey Kore basını, Kim'in yaptığı konuşmanın tam metnini yayınladı.

Konuşmasında Kuzey Kore ile Rusya arasındaki köklü bağlara vurgu yapan Kim, ikili ilişkilerin giderek daha da gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"DÜNYA MODERN NAZİZM'İ KAYGIYLA İZLİYOR"

Kim, iki ülke arasındaki askeri ittifakın en parlak dönemini yaşadığını ve daha da gelişeceğini belirterek, "Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Rus dostlarımla bir araya gelmem, ülkelerimizin neo-Nazizm tehdidini yenme ve dünya barışı ile insanlığın refahına katkıda bulunma yönündeki sarsılmaz ve güçlü ortak iradesinin bir kanıtıdır" dedi.

Dünyanın modern Nazizm'in hızla yükselişini büyük bir kaygıyla izlediğini kaydeden Kim, "Geçtiğimiz yüzyılda insanlığı köleleştirmeye çalışan Nazizm'in yeniden canlanması, insanlığın geleceğiyle ilgili ciddi bir mesele ve en küçük bir hoşgörüyle karşılanamayacak kadar büyük bir tehdittir" şeklinde konuştu.

"UKRAYNALILARI ORTADAN KALDIRMA TALİMATI VERDİM"



Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü özel operasyonun dünya barışını ve güvenliğini sağlama gibi önemli bir sorumluluğu üstlendiğini savunan Kim, "Kardeş ülke Rusya'nın egemenliğini ve güvenliğini pervasızca ihlal eden düşman güçlerin maceracı askeri eylemlerini devletimize karşı bir işgal girişimi olarak değerlendiriyorum. Bu nedenle aramızda imzalanan anlaşma uyarınca ordumuza Rusya Silahlı Kuvvetleri'yle işbirliği yaparak Ukraynalı neo-Nazi işgalcileri ortadan kaldırma ve Kursk bölgesini kurtarma emrini verdim" dedi.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya topraklarını kendi vatanları gibi görerek kahramanca savaştığını vurgulayan Kim, "Kursk Harekatı'na katılan tüm askerlerimiz, Kuzey Kore-Rusya ittifakının gücünü kanlarıyla kanıtlamıştır" dedi.

ÜLKESİNİ ELEŞTİRENLERE SESLENDİ



Ukrayna ordusunu "Kievli neo-Naziler" olarak niteleyen Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği desteğin tamamen meşru olduğunu savundu. "Ordumuzun savaşa katılımını eleştirenler, bir kez daha düşünsünler. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın içeriği açıktı ve gizli değildi. Eğer Rus topraklarını işgal ederek bu iğrenç vahşete imza atmasalardı, ordumuz karşısında başlarının çaresine bakmak zorunda kalmazlardı" diyen Kim, "Savaşa katılımımız haklı bir hamle ve egemenlik hakkımızın kullanımıydı" ifadelerini kullandı.

ABD VE MÜTTEFİKLERİNE GÖZDAĞI VERDİ



Ukrayna'ya tepkisiz kalmaları halinde bunun Kuzey Kore'nin kendi düşmanlarını da cesaretlendirebileceğini vurgulayan Kim, "Kukla Ukrayna kuvvetlerinin nükleer bir gücün topraklarına karşı askeri harekata girişmesini görmezden gelmemiz, düşmanlarımızı daha da cesaretlendirebilirdi. O zaman, ABD'nin baş yardakçısı olan Güney Kore'nin ordusu da pervasız kabadayılığını arttırırdı" dedi.

Rusya'ya yönelik savunma desteklerinin süreceğinin altını çizen Kim, "Eğer ABD ve Batılı uşakları kardeş ülkemiz Rusya'yı hedef alan tehlikeli askeri işgal fikrinden vazgeçmez ve yeni bir saldırıya girişirse, memnuniyetle ve tereddüt etmeden ordumuzun düşmanın silahlı işgalini püskürtmek için kullanılmasını emredeceğim" uyarısında bulundu.

Bunu "kutsal bir görev olarak gördüğünü" söyleyen Kim, "Rus halkı kesinlikle kazanacak. Adalet ve zafer Rusya'nın olacak" dedi.

