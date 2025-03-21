Kim Jong Un "üstün savaş yeteneğine sahip" uçaksavar füzesini test etti
Kuzey Kore, yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemini başarılı şekilde test etti. Kim Jong Un, silah sisteminin "üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu" vurguladı.
Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore ittifakına yeni bir gözdağı hamlesi geldi.
Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemi ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde test edildi.
Kuzey Kore Füze İdaresi'nin gerçekleştirdiği testin, yeni uçaksavar füze sisteminin güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi. Kim, silah sisteminin "üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu" vurguladı.
Kim, "Ordumuzun övünmeye değer savaş yeteneği bir başka önemli silah sistemiyle donatılıyor" diye konuştu.
ABD VE GÜNEY KORE'Yİ UYARDI
Günün erken saatlerinde Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na sert tepki gösterdi.
Bakanlık açıklamasında, "ABD ve Güney Kore'yi kontrol altına almak gerekirse en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunuldu.
ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının en ağır sonuçlara yol açabileceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" denildi.
Pyongyang'ın son silah denemesinin Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen ardından gerçekleşmesi Washington-Seul ittifakına "gözdağı" olarak yorumlandı.
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