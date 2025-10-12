Kim Jong Un'a mektup: "İyi komşular, iyi dostlardır"

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a mektup yazdı.

Şi mektupta, uluslararası ve bölgesel meselelerde stratejik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kuzey Kore ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre Kim’in Çin Komünist Partisi’nin kuruluş yıldönümünü kutlayan mesajına yanıt olarak gönderdiği mektupta Şi, "İyi komşular, iyi dostlardır, ortak bir geleceği paylaşmakta ve birbirlerine yardım etmektedirler ve bu dostluk daha da güçlenmektedir" diye yazdı.

KCNA’nın aktardığı mektupta Şi, Kuzey Kore lideri Kim’in eylül ayında Çin’e yaptığı ziyaret sırasında iki liderin ilişkilerin gelişimi için bir yol haritası hazırladıklarını da belirtti.