Kim Jong-un'dan ilginç Putin açıklaması: El ele tutuştuk

Moskova ile yakın stratejik işbirliği içinde olduklarını aktaran Kuzey Kore lideri, iki ülke halkının, güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik hedeflerini gerçekleştirme konusundaki ortak arzusuna uygun olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile “el ele tutuştuklarını” ifade etti.