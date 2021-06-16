Kim Jong-Un’dan kıtlık uyarısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinde son aylarda yaşanan ekonomik sorunları çözmek üzere atılacak adımları görüşmek için siyasi bir konferans düzenledi.



Konferansın açılışında konuşan Kim, ülkede yaşanacak olası gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunurken, halkını genişletilmiş Covid-19 kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.



Kore Merkez Haber Ajansı da, Kim Jong Un’un Kuzey Kore’nin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği konusunda tartışma çağrısında bulunduğunu yazdı.



Haberde, Kuzey Kore liderinin Amerika Birleşik Devletleri veya Güney Kore hakkında özel bir açıklama yapmadığının altını çizdi.



DOĞAL AFETLER MAHSÜLLERİ ETKİLEDİ



Kuzey Kore’de ekonomi her geçen gün kötüye giderken, geçen yaz yaşanan yıkıcı tayfunlar ve sel felaketleri de ülkedeki mahsülleri büyük ölçüde etkiledi.



Pandemi sebebiyle diğer ülkelerle sınırlarını kapatan Kuzey Kore’de, İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin başlayan genel kurul toplantısında Kim, ülkedeki gıda kıtlığı durumunun "artık gerginleştiğini" söyleyerek yetkilileri tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırdı.



ÜLKEDE COVİD VAKASI BİLDİRİLMEDİ



Kuzey Kore’de daha önce yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkede Covid-19 vakası görülmediğini açıklamıştı.



Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore’de yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin COVID-19’a yakalanmadığını bildirmişti.