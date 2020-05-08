Kim Jong-un'dan mesaj var!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i, Pekin yönetiminin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını kontrol altına alma konusundaki başarısından ötürü takdir etti.



Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim'in Şi'ye gönderdiği mesajda, "Çin Devlet Başkanı'nı tebrik ettiğini, benzeri görülmemiş salgına karşı savaşta zafer kazanma şansını elde etmesini takdirle karşıladığını ifade ettiğini" duyurdu.



Kim'in mesajının ne zaman gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.



HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER



Son birkaç haftadır Kim'in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.



Söylentilerin ardından Kim'in, başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken çekilen fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.



'AMELİYAT OLMADI' AÇIKLAMASI

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırsa da bazı yorumcular, yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.



Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore liderinin ameliyat olmadığını açıklamıştı.

COVİD UYARISI



NIS yetkililerince milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den giriş yapıldığı, dolayısıyla ülkede Covid-19 salgını olabileceği uyarısında da bulunulmuştu.



Çin ile sınırların kapatılmasından bu yana Kuzey Kore'de ekonomik zorlukların arttığı da belirtilmişti.



''KİM JONG UN ÖLMEDİ'' MESAJI

