Kim Jong Un'dan savaşta ölen askerlere veda: Tabutlarına sarıldı

Gösteri sırasında ekranlarda, ülke bayrağına sarılı yaklaşık altı tabutun önünde duran Kim’in fotoğrafları da yer aldı.

Geçen yıl imzalanan askeri anlaşmanın birinci yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenen görkemli gösteride, Kuzey Koreli ve Rus sanatçılar birlikte sahne aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya 'nın Ukrayna ile süren savaşında hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin tabutlarına ellerini dayayarak saygı duruşunda bulundu. Bu sahne, Kuzey Kore ordusunun çatışmalarda kayıplar verdiğinin rejim tarafından kabul edildiği nadir anlardan biri olarak dikkat çekti.

CENAZE GÖRÜNTÜLERİ DEV EKRANDA

Kuzey Koreli askerlerin cenazeleriyle ilgili sahneler, her iki ülkenin askerlerinin bayrak salladığı anlarla desteklendi.

Ayrıca Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir muharebe alanından alındığı iddia edilen, kan lekeli bir defterden sayfalar da gösterildi. Defterde “Kritik an nihayet geldi” ve “Sevgili Yüce Komutanımızın bize bahşettiği sonsuz sevgi ve güvenle bu kutsal savaşı cesurca sürdürelim” gibi ifadeler yer alıyordu.



TÖRENDE KIŞLIK KIYAFET AYRINTISI

Askerlerin ne zaman ülkeye getirildiği tam olarak bilinmiyor. Kim Jong-un’un yanı sıra kız kardeşi Kim Yo-jong ve Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’nin kışlık kıyafetler giymesi, iade töreninin aylar önce gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor.

Kuzey Kore, aylar boyunca askerlerinin Rusya’ya gönderildiğini reddetmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte rejim, Ukrayna’daki askeri varlığını kahramanlık hikayesi gibi sunmaya çalışıyor.

KUZEY KORE'NİN KAYIPLARI

Kuzey Kore geçen sonbahardan bu yana Ukrayna’daki savaşa yaklaşık 15 bin asker gönderdi. Bu birliklerde savaşan yaklaşık 4 bin 700 kişinin yaralandığı, 600’ünün ise hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kuzey Kore ayrıca Rusya’ya büyük miktarda mühimmat, top mermisi, balistik füze ve diğer silahlar tedarik etti. Bu desteğin karşılığında Kremlin'den silah teknolojisi, uydu desteği ve ekonomik yardımlar aldığı bildiriliyor.