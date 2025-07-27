Kim Jong-un'dan "zafer" mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Devletimiz ve halkımız, güçlü bir orduya sahip zengin bir ülke inşa etme davasında mutlaka başarıya ulaşacak ve emperyalizme karşı mücadelede onurlu bir zafer kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.



Kuzey Kore, 27 Temmuz 1953’te ABD ve Çin ile imzaladığı ateşkes anlaşmasıyla üç yıl süren Kore Savaşı’nı sonlandırmıştı.

Bu gün, Pyongyang yönetimi tarafından her yıl “Zafer Günü” olarak kutlanıyor. Ancak ateşkes, Kore Yarımadası’nı yaklaşık eşit ikiye bölen bir sınırla sonuçlanmıştı.

GÜNEY'DEN "İTTİFAK" MESAJI

Güney Kore ise bu günü herhangi bir büyük etkinlikle anmıyor. Buna karşın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Washington D.C.’de düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, ABD ile olan ittifakı daha da güçlendirme sözü verdi. Lee, “Politika, ekonomi, güvenlik ve kültür dahil çeşitli alanlardaki çabalarla kanla kurulmuş Güney Kore-ABD ittifakını daha da sağlamlaştıracağız ve Kore Yarımadası'nda özgürlük ile barışı kararlılıkla koruyacağız” dedi.



Kim Jong-un’un ayrıca, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı askerleri anmak için inşa edilen “Dostluk Kulesi” de dahil olmak üzere çeşitli savaş anıtlarını ziyaret ettiği ve topçu birlikleriyle bir araya geldiği bildirildi.