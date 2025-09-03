Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Pekin’de: Güç gösterisinin yeni yüzü

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin iki kilit müttefiki olan Çin ve Rusya liderleriyle buluşmak üzere bu hafta Pekin’e gitti. Ancak ziyaretin bir başka önemli amacı daha vardı: Kızını dünyaya tanıtmak.

Kim’in 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae, babasıyla birlikte Pekin’deki askeri geçit törenine katıldı. Salı günü özel trenle Pekin Tren İstasyonu’na ulaşan Kim ve beraberindekileri üst düzey Çinli yetkililer karşıladı.

BABASINA EŞLİK ETTİĞİ İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Kuzey Kore’nin resmi medyası tarafından yayımlanan fotoğraflarda Ju-ae’nin babasının yanında yer aldığı görüldü. Bu, Ju-ae’nin babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti oldu.

Kuzey Kore medyasında “sevgili kız” olarak anılan Ju-ae, 2022 sonlarından bu yana askeri geçit törenleri, silah testleri ve diğer kritik siyasi etkinliklerde Kim Jong Un’un yanında yer alıyor.

"VELİAHT OLARAK YETİŞTİRİLİYOR"

Güney Koreli uzmanlar, genç kızın veliaht olarak yetiştirildiğini öne sürüyor ancak temkinli davranıyor. Yine de Kim’in altı yıl aradan sonra yaptığı ilk Çin ziyaretine onu da götürmesi, Ju-ae’nin yükselen statüsünün güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Seul merkezli Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi’nin eski başkanı Yang Moo-jin, bu ziyareti “Çin liderliğine kendini tanıtma ritüeli” olarak nitelendirdi.

"KUZEY KORE'NİN İKİ NUMARASI"

Sejong Enstitüsü’nden Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang ise, “Pekin’deki görüntü, Ju-ae’nin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da Kuzey Kore’nin iki numarası gibi muamele gördüğünü ortaya koydu. Kim Jong-un, kızını Çin’e götürerek onun halefi olacağına dair dünyaya güçlü bir mesaj verdi” dedi.

Kim Jong Un da babası Kim Jong-il tarafından genç yaşta varis ilan edilmiş, ancak bu durum 2008’de Kim Jong-il felç geçirene kadar gizli tutulmuştu.