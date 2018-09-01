Malezya polisi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam cinayeti ile ilgili bilgisi olduğu düşünülen 2 kadının arandığını duyurdu.



Bernama'nın haberine göre, Malezya polisi, suikasti gerçekleştirmekle suçlanan Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong'un idam cezası ile yargılandığı davada, suikast ile ilgili bilgisi olduğu sanılan iki kadının arandığını açıkladı.



Endonezya vatandaşı olduğu belirtilen kadınların olayın aydınlatılmasında kullanılabilecek bilgilere sahip oldukları tahmin ediliyor.



Polis, kadınların kimlik ve pasaport bilgilerini medyaya vererek görenlerin veya tanıyanların ihbarda bulunması yönünde çağrı yaptı.



Malezya'nın Shah Alam kentinde iki hafta önce gerçekleşen duruşmada mahkeme, incelenen delillerin Ayşe ve Doan'ın suikastı gerçekleştirdiğine işaret ettiği belirtilerek savunmalarını hazırlamaları istenmişti. İki kadının suçu işlediğine dair kuvvetli kanıtların olduğu kaydedildi.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'da havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.



Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı. Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

