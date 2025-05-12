Kim Jong Un'un hedefinde bu kez Amerikan silahları var

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Amerikan silahlarını küçümsedi ve askerlerinin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşmasını övdü.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Kim, Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore askerlerinin anısına anıtlar dikileceğini duyurdu.



ABD'ye yönelik eleştiriler, Kuzey Kore'nin Putin'in işgaline verdiği desteğin giderek daha açık hale geldiğine işaret ediyor.



Bu durum, savaşa başka bir ülkenin dahil olmasıyla başa çıkmaya çalışan Ukrayna için sorun teşkil ediyor.



"UCUZ VE ARIZALI MÜHİMMATLAR"



Kim, Kuzey Kore'nin savaşa katılımını "haklı" olarak niteledi ve ardından ABD ile Batı'nın "ucuz ve arızalı mühimmatlarını" hedef aldı.



Silahların Rusya'ya yönelik başka bir saldırıda kullanılması halinde Pyongyang'ın daha fazla asker konuşlandıracağını söyledi.



Kim, "ABD ve Batı'nın yandaşları, kalitesiz ve arızalı mühimmatlarıyla Rusya'ya bir saldırı daha yapmaya kalkarlarsa, düşmanın işgalini püskürtmek için Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin kullanılması emrini tereddütsüz veririm." diye konuştu.



KUZEY KORELİ ASKERLERİN İSİMLERİ YAŞATILACAK



Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Alexander Matsegora, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kendi güçleriyle birlikte savaşan Kuzey Kore askerlerini anmak için Kursk'taki sokaklara isim vermeyi ve anıtlar dikmeyi planladığını söyledi.