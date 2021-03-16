Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye: Kötü kokuya neden olmayın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'yi "pisliğe yol açmaması" konusunda uyardı. Devlet medyasına yaptığı açıklamalarda Kim, ayrıca ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatlar yapmakla eleştirdi.



Bununla birlikte Kim’in yorumları, üst düzey ABD yetkililerinin Güney Kore’nin başkenti Seul'e gelmesinden bir gün önce geldi. ABD hükümetinin haftalardır Kuzey Kore ile diplomatik temas kurmaya çalıştığını söyledi. Ancak Pyongyang, Biden’ın göreve gelişine ilşkin daha önce hiçbir açıklama yapmadı.

"4 YIL BOYUNCA HUZUR İÇİNDE UYUMAK İSTİYORSANIZ..."



Kim Yo-jong, ülkenin resmi Rodong Sinmun gazetesinde şu ifadeleri kullandı. "Barut kokusunu topraklarımıza okyanusun ötesine yaymak için mücadele eden ABD’nin yeni yönetimine şunu tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dört yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorlarsa, ilk adımlarında kötü kokuya neden olmaktan kaçınsalar iyi olur.”



Diğer taraftan Kİm, Kuzey Kore'nin işgal hazırlıkları olarak tanımladığı ortak askeri tatbikatlara ülkesinin muhalefetini yineledi:



"Güney Kore hükümeti bir kez daha 'Savaş Yürüyüşü'nü, 'Kriz Yürüyüşü'nü seçti."



ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Güney Kore ve Japonya'ya yaptığı ziyaretlerde Kuzey Kore'nin nükleer hedeflerinin gündemde olması bekleniyor. ABD Başkanı Biden’ın da önümüzdeki ay Kuzey Kore hakkında izleyeceği politikayı açıklaması planlanıyor.

BİDEN: KİM JON-UN BİR HAYDUT



Biden, seçim kampanyası sırasında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’u haydut olarak nitelendirdi ve Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanmasının ABD ve BM ekonomik yaptırımları gevşetilmeden önce gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.



KUZEY KORE VE ABD ARASINDAKİ NÜKLEER GERİLİM NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Öte yandan, iki ülke arasındaki nükleer gerilim, 1993 yılında Kuzey Kore’nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çekilmesiyle başladı. Ertesi yıl, ABD Kuzey Kore’nini nükleer silah programını dondurması karşılığında uluslararası yardımla iki adet elektrik gücü sağlayan nükleer santralin inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. 1998 yılında ise Kuzey Kore, Japonya'nın istediği herhangi bir şehrini ve bölgesini vurabilme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamak için Japonya üzerinden Pasifik Okyanusuna iki adet füzeyi ateşledi. Aynı yıl ABD ve Kuzey Kore, Kuzey Kore'nin geliştirmekte olduğu şüpheli yeraltı nükleer faaliyetlerle ilgili ilk üst düzey yuvarlak masa görüşmelerini Pyongyang'da gerçekleştirdi ABD konuyla ilgili Kuzey Kore'de müfettişlerin konuşlandırılması talebinde bulundu.



Kuzey Kore, Trump’ın dört yıllık başlık döneminde ABD ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Kim Jong-un ve Trump 2018'de Singapur'daki tarihi görüşmeden önce defalarca birbirlerini savaşla tehdit etti.



Son olarak, Kuzey Kore Medyası Joe Biden’ın görevine başlamasında günler önce 15 ocak’ta dünyanın en güçlü silahı" olarak niteleyerek denizaltından fırlatılan yeni bir balistik füzeyi tanıttı. Pukguksong-5 adlı füzelerin bir kısmı lider Kim Jong-un tarafından yönetilen bir geçit töreninde sergilendi.



ABD'Yİ EN BÜYÜK DÜŞMANI OLARAK NİTELEDİ



Kim Jong-un, yılın başında düzenlenen İşçi Partisi'nin beş yıllık değerlendirme toplantısında ABD’nin Kuzey Kore’nin en büyük düşmanı olduğunu belirterek, "ABD, Pyongyang'ın devriminin önündeki en büyük engel ve bizim en büyük düşmanımızdır. Kimin yönetimde olduğu fark etmeksizin, Kuzey Kore karşıtı politikalarının doğası asla değişmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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