Kim Jong Un'un kızı resmen sıradaki lider oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, yaklaşan kritik parti kongresi öncesinde kızını veliaht olarak konumlandırdığı bildirildi. Açıklama, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin Seul’de milletvekillerine verdiği brifingin ardından yapıldı.

Güney Koreli milletvekili Lee Seong-kweun, istihbaratın Kim’in kızı Ju Ae’nin artık açık biçimde “halef olarak belirlendiği” değerlendirmesini paylaştığını söyledi.

Lee, bu değerlendirmenin “resmi etkinliklerde giderek artan görünürlüğü de dahil olmak üzere bir dizi koşul” dikkate alınarak yapıldığını belirtti. Ju Ae’nin hükümet politikalarına ilişkin tartışmalarda görüş bildirmeye başladığına dair işaretler bulunduğu da ifade edildi.

AİLESİ ONLARCA YILDIR İKTİDARDA

Kim ailesi, Kuzey Kore’yi onlarca yıldır sıkı bir kontrol altında yönetiyor. Ülkede “Paektu kan bağı” etrafında şekillenen kişilik kültü, günlük yaşamın merkezinde yer alıyor.

Kim’in genç yaştaki kızı Ju Ae, son dönemde art arda katıldığı üst düzey programlarla uzun süredir “sıradaki isim” olarak görülüyordu. Güney Kore istihbaratı, Ju Ae’nin babasına Pekin ziyaretinde eşlik etmesinin ardından geçen yıl da benzer bir değerlendirmede bulunmuştu.

GÖZLER ŞUBAT SONUNDAKİ PARTİ KONGRESİNDE

Pyongyang yönetiminin şubat sonunda düzenleyeceği ve ülkenin en büyük siyasi etkinliği olarak görülen parti kongresinde, önümüzdeki beş yıla ilişkin dış politika, savaş planları ve nükleer hedeflerin açıklanması bekleniyor.

Ulusal İstihbarat Servisi, Ju Ae’nin kongreye katılımını ve kendisine gösterilecek protokol düzeyini yakından izleyeceğini bildirdi.

Analistler, Ju Ae’nin iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreterliği görevine seçilebileceğini, bunun da ülkedeki en güçlü ikinci pozisyon olduğunu öne sürüyor.

LÜKS TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Pyongyang yönetimi Ju Ae’nin kesin yaşını hiç açıklamadı. Analistler, genç kızın ergenlik çağının başında olduğunu ve 2012–2013 yılları arasında doğmuş olabileceğini tahmin ediyor.

Ju Ae, lüks moda tercihleriyle de dikkat çekti. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde Gucci marka güneş gözlüğü takarken ve Cartier saat kullanırken görüldü.

Bazı etkinliklerde ise babasının karakteristik tarzını yansıtan deri ceket ve koyu renk gözlüklerle kamera karşısına çıktı.