Kim Jong Un'un suikast korkusu. Tüm korumalarını değiştirdi

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kişisel güvenliğinden sorumlu üç üst düzey yetkiliyi görevden aldığını duyurdu. Seul yönetimine göre bu değişiklik, Kim’in suikast ihtimaline yönelik endişelerinin arttığına işaret ediyor.

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNDE FARK EDİLDİ

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim’in güvenliğini sağlayan üç devlet memurunun başına yeni isimlerin getirildiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu değişikliğin ekim ayında düzenlenen bir askeri geçit töreninde fark edildiğini belirtti.

Özellikle insansız hava araçları ve elektronik saldırılara karşı önlemlerden sorumlu Koruma Komutanlığı’ndaki değişikliklerin, Kim’in Ukrayna’daki savaşta Rusya’ya destek için asker göndermesiyle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

“SUİKAST GİRİŞİMİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMİŞ OLABİLİR”

Korea Institute for National Unification’dan analist Hong Min, AFP’ye yaptığı değerlendirmede, “Kim’in güvenlik düzeninde değişiklikler, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya konuşlandırıldığı Ekim 2024’ten itibaren tespit edildi. Bu süreçte uluslararası ilginin artmasıyla, Ukraynalı unsurların da dahil olabileceği bir suikast girişimi ihtimalini değerlendirmiş olabilir.” dedi.

Seul’ün istihbarat servisi daha önce Kim’in, hayatına yönelik girişim riskine karşı çevresindeki güvenlik seviyesini yükselttiğini açıklamıştı. Buna göre Kim’in ofisi, iletişim karıştırma ve drone tespit sistemleri gibi ekipmanların temini için girişimlerde bulundu.

KUZEY KORE LİDERLİĞİNDE ENDİŞE

Son bir yılda Kim’in, kızı Ju Ae ile birlikte resmi programlarda daha sık görüntülenmesi de dikkat çekiyor. Analistler, Ju Ae’nin nükleer silahlara sahip ülkenin olası halefi olabileceğini değerlendiriyor

Uzmanlara göre, bu ay ABD tarafından Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun yakalanması da Pyongyang’daki güvenlik kaygılarını artırmış olabilir. Pyongyang, Washington’u yıllardır kendisini iktidardan uzaklaştırmaya çalışmakla suçluyor.