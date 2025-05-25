Kim Jong-Un’un “utancının” faturası tersane çalışanlarına kesildi: 3 gözaltı

Kuzey Kore Donanması’na ait 5 bin tonluk ikinci “destroyer”in denize indirildiği sırasında ülkenin lideri Kim Jong-Un’un gözlerinin önünde kızağından kayarak düşmesi ve hasar alması üzerine olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Kim’in “ihmal” ve “suç eylemi” olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı olarak yakalanan isimlerin tersane yetkilileri olduğu bilgisi verildi.



ABD’nin The Associated Press (AP) haber ajansı, çarşamba günü yaşanan ve ardından soruşturma başlatılan olayın, ABD’nin öncülüğündeki tehditlere karşı donanmayı güçlendirmek istediğini söyleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için bir “utanç” olduğu değerlendirmesinde bulundu. CNN International da Kim’in yaşanan olaya bizzat şahitlik ettiğine dikkat çekti. Buna göre, Kim, “milletin prestijine utanç getiren bu olaydan sorumlu olanların cezalandırılması” talimatını verdi.



TERSANE MÜDÜRÜ DE İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI



Kuzey Kore devlet basınına yansıyan haberlere göre, kolluk kuvvetleri, savaş gemisinin suya indirilmesinin başarısız olmasından sorumlu tutulan Chongjin Tersanesi’nin baş mühendisini, savaş gemisinin gövde kısmının inşa edildiği imalathanenin sorumlusunu ve idari işler müdür yardımcısını gözaltına aldı.

Devlet haber ajansı KCNA’ya yansıyan haberlere göre, olayla ilgili olarak daha önce de tersane müdürü Hong Kil Ho ifadeye çağrılmıştı.



“MUTLAK BİR DİKKATSİZLİK VE SORUMSUZLUK”



Kuzey Kore lideri Kim’in “suç eylemi” ve “mutlak bir dikkatsizlik ve sorumsuzluk” sözleriyle tarif ettiği olaydan sorumlu tuttuğu kurumlar arasında Cephane Endüstrisi Müdürlüğü, Kim Chaek Teknoloji Üniversitesi ve merkezi gemi tasarım bürosu da yer alıyordu.



Olayın ardından uydudan çekilen görüntülerde, kısmen mavi bir branda ile kapatılmak istenen savaş gemisinin yan yattığı, bir kısmının karada, bir kısmının ise suda olduğu görülmüştü.

