Kim Yo-jong: "Güney Kore ABD’nin sadık bir köpeği olmaktan öteye geçemez"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, 19 Ağustos’ta Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kim, Seul yönetiminin yeni başkan Lee Jae-myung döneminde öne çıkardığı “barış ve uzlaşma” söylemlerinin sahte olduğunu, Güney Kore’nin özünde her zaman Kuzey’e karşı düşmanca bir çizgi izlediğini belirtti.

Kim, “Lee Jae Myung yönetimi de seleflerinden farklı değil, sadece barışçı bir kılıf altında aynı düşmanlık siyasetini sürdürüyor” dedi.

ABD İLE ORTAK TATBİKATLARA SERT TEPKİ

Güney Kore’nin ABD ile birlikte yürüttüğü ortak askeri tatbikatları “saldırı provası” olarak niteleyen Kim, bu süreçte yeni operasyon planlarının gündeme getirildiğine dikkat çekti ve iki ülke arasındaki askeri planların Kuzey Kore’nin nükleer ve füze kapasitesini erken aşamada yok etmeyi amaçladığını vurguladı.



“ROK (Güney Kore) bizim için diplomatik bir ortak olamaz. ABD’nin sadık bir köpeği olmaktan öteye geçemez” ifadelerini kullanan Kim Yo Jong, Güney Kore’nin uluslararası alanda da ciddi ve güvenilir bir aktör olmadığını söyledi.