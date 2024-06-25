Kime ait olduğu bilinmiyordu: Çılgın Roma imparatoru Caligula'nın büstü 200 yıl sonra keşfedildi

Vezüv yanardağının yakınlarda 200 yıl önce bulunan heykel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Horace Walpole'a ait olan heykelin Çılgın Roma imparatoru olan Caligula olduğu tespit edildi.



Araştırmacılar bir çok kez el değiştirmiş bu heykelin kime ait olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip değildi.



Son yapılan araştırmalar sonucu heykelin tartışmalı Roma imparatoru Caligula'ya ait olduğu öğrenildi.



Büst, 18. yüzyılın ortalarında Londra’nın güneybatısındaki Twickenham’da kendi gotik evi Strawberry Hill’i tasarlayan yazar ve politikacı Horace Walpole’a hediye edilmişti.

Walpole'ın 1797’deki ölümünden sonra, 13 cm boyundaki büstün birden fazla sahibi oldu. 19. yüzyılda bir başka Roma imparatoru Büyük İskender’e ait olduğu bile düşünüldü.



Strawberry Hill’in küratörü Dr. Silvia Davoli, 10 yıllık dedektiflik çalışmasının ardından büstü yeniden keşfetti ve bunun Caligula’yı tasvir ettiğini üst düzey uzmanlara onaylattı.



Bu heyecan verici buluş, Davoli’nin, Walpole’un büstün 1780’lerde yaptırdığı bir çizimi, Schroders yatırım şirketinin özel sanat ve antika koleksiyonunda saklanan bir bronzla eşleştirmesiyle gerçekleşti.

Davoli, “Onun Caligula olduğuna dair hiçbir fikirleri yoktu. Sonunda bronz büstü görüp bağlantıyı kurduğumda çok mutlu oldum.” diye konuştu.



Bu keşif, Caligula'nın imparatorluk dönemine ışık tutan ve antik eser araştırmacılarının ilgisini çeken önemli bir bulgu olarak kabul ediliyor. Büst, Strawberry Hill'de açılacak olan Hazine Avcılığı Sanatı sergisinde sergilenecek.



DELİ İMPARATOR CALİGULA KİMDİR



Gerçek adı Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus olan Caligula, MS 37 ile 41 yılları arasında Roma imparatorluğu yaptı.



"Küçük çizme" anlamına gelen “Caligula” olarak tanınmaya başladı.



Caligula hükümdarlığının ilk dönemi, umut vaat eden bir lider olarak görüldü, ancak zamanla çılgınlıkları ve zalimliği ile tanındı.

Senatörlerle sık sık çatışmış, infazlarla dolu bir yönetim sürdürmüş ve Roma ekonomisini zorlamıştı. İmparatorluk döneminde atlarına saraylar yaptırdığı, tanrı olarak ilan edilmek istediği ve cinsel sapkınlıklarla suçlandığı biliniyor.



Caligula, imparator olarak sadece dört yıl geçirdikten sonra kendi Praetorian Muhafızları tarafından öldürüldü.

