Kim’in DNA korkusu: Sandalyeler silindi, bardaklar toplandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Telegram’da paylaşılan görüntülerde, iki görevlinin oturduğu sandalyeyi ve temas ettiği mobilyaları titizlikle sildiği, içtiği bardakların da hızla uzaklaştırıldığı görüldü.

Rus gazeteci Alexander Yunashev, “Müzakerelerden sonra Kuzey Kore liderinin temas ettiği her şey temizlendi. Bardak götürüldü, sandalye ve masa silindi” dedi.

Bu titizliğin Putin’in ya da Çin istihbaratına karşı alınmış bir önlem olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Kim, DNA’sını korumaya çalışan tek lider değil.

Rus liderin korumalarının da yıllardır Putin’in yurt dışındaki idrar ve dışkısını özel çantalarla Moskova’ya taşıdığı biliniyor.

KUZEY KORE ASKERLERİ RUSYA'DA

Putin ile yaptığı görüşmede Kim, Moskova’ya “elinden gelen her türlü yardımı yapacağını” taahhüt etti. Rusya lideri de Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna cephesinde gösterdiği “kahramanca mücadele”yi övdü.



Seul yönetimi, yaklaşık 15 bin Kuzey Kore askerinin Rusya’ya gönderildiğini, ölü sayısının 600 ila 2.000 arasında değiştiğini tahmin ediyor. Putin, “Kursk bölgesinin kurtarılmasında askerleriniz kahramanca savaştı. Bu fedakârlıkları asla unutmayacağız” dedi.