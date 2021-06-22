Kim'in kız kardeşi ABD'ye sert çıktı: Diplomasi yeniden başlamayacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sert açıklamalarıyla tanınan kız kardeşi Kim Yo Jong, Kuzey Kore - ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz gün ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın Kuzey Kore'nin hem diyalog hem de yüzleşmeye dair son açıklamasını "ilginç bir sinyal" olarak nitelendirmesinin ardından Kim Yo Jong açıklama yaptı.



Kız kardeş Kim Yo Jong, ABD'nin müzakere beklentilerinin "onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını" söylerken, ABD ile diplomasinin yeniden başlaması beklentilerini reddetti.



‘ABD DURUMU KENDİSİ İÇİN BİR TESELLİ ARAYACAK ŞEKİLDE YORUMLAYABİLİR’



Kore Merkez Haber Ajansı'na göre Kim Yo Jong, "Bir Kore atasözü der ki, 'Bir rüyada en önemli şey ona sahip olmak değil onu okumaktır.' Bu bağlamda ABD durumu kendisi için bir teselli arayacak şekilde yorumlayabilir" diye konuştu.



Kim Yo Jong, “Yanlış yola sürüklenmelerine neden olan beklentileri, onları daha büyük bir hayal kırıklığına sürükleyecektir” dedi.



Kızkardeş Kim Yo Jong’un açıklaması, ABD'nin Kuzey Kore işlerinden sorumlu en büyük elçisi Sung Kim'in Güney Kore'yi ziyaret etmesi üzerine geldi.



WASHİNGTON VE SEUL, KORE YARIMADASI ÜZERİNE ANLAŞTI



Salı günü erken saatlerde Sung Kim, Güney Kore Birleşme Bakanı Lee In-young ile yaptığı görüşmede Washington ve Seul'ün diplomasi yoluyla Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması taahhüdü üzerinde anlaştıklarını söylemişti.



Lee In-young, Kuzey Kore'nin erken bir tarihte müzakerelere dönmesini umduğunu söylemişti.



ABD'nin Kuzey Kore işlerinden sorumlu en büyük elçisi Sung Kim de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir tepki görmeyi umduğunu, ancak ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının yürürlükte kalacağını söylemişti.