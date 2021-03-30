Kim’in kız kardeşinden Güney Kore liderine: Amerika'nın yetiştirdiği papağan

Kuzey Kore yaptığı sansasyonel açıklamalara bir yenisini daha ekleyerek Kore Yarımadası'nda yeniden canlanan gerginliklerin ortasında komşusuna karşı alaycı söylem tarzını sürdürdü.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in geçtiğimiz hafta füze fırlatmalarını eleştirmesi üzerine tepki gösterdi.



‘MANTIKSIZ VE KÜSTAH’



Kız kardeş Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Moon’un açıklamalarını ‘mantıksız ve küstah’ olarak nitelendirirken, yorumların ABD’nin duruşunu yansıttığını söyledi.



Kim Yo Jong, Kuzey Kore medyası tarafından yapılan açıklamada, "Onun utanmazlığından duyduğu şaşkınlığı zorlukla bastırabiliriz" derken Moon için ”Amerika tarafından yetiştirilen bir papağan olarak övüldüğü için üzülmüyor" ifadelerini kullandı.



Seul’da yer alan Birleşme Bakanlığı, Kore yarım adasının iki tarafının "her koşulda asgari görgü kurallarına" uyması gerektiğini söyledi.



2018’DE ‘BARIŞ HABERCİSİ’ OLMUŞTU



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Seul'ü ziyaretinin ardından ‘barış habercisi’ olarak adlandırılırken 2018'in başlarında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’i Pyongyang'ı davet etmişti.



Daha sonra iki komşu ülke arasındaki ilişkiler tekrardan gerilmiş, Kuzey Kore Seul karşıtı söylemlerini sürdürmüştü.



Geçtiğimiz günlerde ise Kuzey Kore denize iki balistik füze fırlatmış, başta ABD olmak üzere Güney Kore ve diğer birçok ülke Kuzey Kore’yi kınamıştı.



KUZEY KORE: ABD TEHDİTLERİYLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN HAKKIMIZ VAR



Kuzey Kore de, ABD askeri tehditleriyle başa çıkmak için bu tür silah testleri yapma hakkına sahip olduğunu belirtmişti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise Kuzey Kore'nin uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu, bununla birlikte balistik füze ve nükleer denemelerini yasakladığını bildirmişti.