Kimse çalışmak istemiyor: Alman istihbaratı afişlerle eleman arıyor

Almanya'da dış istihbarat faaliyetlerini yürüten teşkilat Federal Haber Alma Servisi (BND) yıllardır sürdürdüğü gizlilik ilkesini geride bıraktı.



Teşkilat, yeni ve alışılmışın dışında bir kampanya ile bünyesinde çalışacak nitelikli elemanlar arıyor.



BND, sokaklara astıkları afişlerle ve ilgi çekici sloganlarla sosyal medya üzerinden yeni elemanların dikkatini çekmeye çalışıyor.



Kampanyada kullanılan ve üzerinde "Terörist arıyoruz" yazan afiş dikkat çekiyor. Afiş dikkatli incelendiğinde ise altında daha küçük bir yazı ile "Onları bizimle birlikte bul" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.



BND, sosyal medya hesapları üzerinden de ajan filmlerinde kullanılan gizemli görseller, animasyonlar, replikler ve müziklerle gençlere hitap etmeye çalışıyor.



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BND Başkanı Bruno Kahl, kampanyanın çıkış noktasının "nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan eleman eksikliği" olduğunu söyleyerek, "Yaşı geldiği için aramızdan ayrılanların sayısı, işe yeni başlayan gençlerden daha yüksek" diye konuştu.



Başkan Kahl, teşkilata başvuranların uzun güvenlik kontrollerinden geçtiğini, çalışırken cep telefonunun yasak olduğunu, evden çalışmanın mümkün olmadığını ve bunlara ilaveten serbest piyasadan daha da az kazandıklarını da belirtti.



Ayrıca güvenlik ilkesinin ön planda tutulduğunu söyleyen Kahl, çalışanlarının evde ailelerine veya arkadaşlarına işlerinin ayrıntılarını anlatamayacaklarını vurguladı.

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BND, kampanyanın başlaması ile logosunu da değiştirerek Almanya'daki diğer devlet kurumlarından farklı bir logo kullanmaya başladı.



Teşkilatın yeni logosunda Almanya'nın sembolü, kanatları ve gagası açık, başı sağa çevrili Federal Kartal'ın yuvarlak çevçeveyle birleştiği görülüyor.



Yeni logodaki kartalın gövdesindeki yuvarlak bölümün Federal Meclis'e benzetilerek "demokrasinin koruyucusu" anlamını taşıdığı düşünülüyor.

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BND Başkanı Kahl, yeni logo ile üniversitelere giderek, gençlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını belirtti.



Kahl, 15-35 yaş arası kişilere ulaşmaya çalışarak eğitim düzeyi fark etmeksizin geniş bir gruba ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.



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BND Başkanı Kahl yeni ve çarpıcı sloganların özellikle de başta kafa karıştıranların gerekli ilgiyi çekeceğine inanıyor.



Üzerinde büyük harflerle "BND'nin seni aradığını düşünsene" yazılı afişin alt kısmında "Ekip arkadaşı olarak" ibaresi yer alıyor.



BND Başkanı Kahl, bu afişin en beğendiği afiş olduğunu belirtti.



Kahl'a göre bu slogan, BND'ye yönelik klişeleri öne sürerek hedef odaklı bir reklam kampanyasına kapı açıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin