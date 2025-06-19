Kimse yerini bilmiyor: "Hamaney'e suikast, nükleerin düğmesine basabilir"

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmasından bu yana, dini lider Ali Hamaney'in nerede olduğu merak ediliyor.

İran basınına göre çok az kişi Hamaney'in yerini biliyor. 13 Haziran'daki ilk saldırının ardından Hamaney'in X hesabından, “Siyonist rejim işlediği iğrenç suçtan sağ salim kurtulamayacak” diye yazıldı.

İran'da 17 Haziran itibariyle yetkililere, tespit edilmemeleri için elektronik cihaz kullanmamaları talimatı verildi. Bazıları Hamaney'in çoktan, belki de tüneller aracılığıyla başkent Tahran'ın dışındaki bir istasyona, oradan da kalesi Meşhed'e gittiğine inanıyor.

TRUMP "ŞİMDİLİK" DEDİ, NETANYAHU İMA ETTİ

Trump, Hamaney'in tam yerini bildiğini iddia etti ama "onu şimdilik öldürmeye karar vermediğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamaney'e suikast düzenleyebileceklerini ima ederek, "Planlarımızı kamuoyu önünde detaylandırmayacağım ama ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

DEV BİR FÜZE CEPHANELİĞİ KURDU

Hamaney, iktidarda geçirdiği onlarca yıl boyunca, İsrail tarafından gerçekleştirilen doğrudan saldırıları caydırma amacıyla bölgesel vekil güçler ve müthiş bir füze cephaneliği kurdu. Müttefiklerinin etkisiz hale getirilmesi ve İsrail uçaklarının saldırıya geçmesiyle İran'ın dini liderinin artık kendisinin ve rejiminin hayatta kalması için savaştığı yorumları yapılıyor.

Hamaney, görevi devraldığından beri İran'ı terk etmedi ve son dış ziyaretini 1989'da hala İran'ın cumhurbaşkanıyken Kuzey Kore'ye yaptı. Hareketlerinin, en sıkı güvenlik ve gizlilik kurallarına tabi olduğu biliniyor.