Haritalarda yok: Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı askeri üs

Kuzey Kore’nin Çin sınırına yakın bölgede yeni uzun menzilli balistik füzelerini barındırabileceği gizli bir askeri üs inşa ettiği ortaya çıktı.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayımlanan rapora göre, Kuzey Pyongan eyaletindeki “Sinpung-dong” adlı üs, Çin sınırına yalnızca 27 kilometre mesafede bulunuyor.

NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİ

Çalışmaya göre üste, altı ila dokuz adet nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze ve fırlatma sistemleri konuşlu durumda.

Rapor, bu silahların hem Doğu Asya’ya hem de ABD ana karasına “nükleer tehdit” oluşturduğunu belirtiyor.

AÇIKLANMAYAN FÜZE TESİSLERİ

Rapor, Sinpung-dong’un Kuzey Kore’nin resmen beyan etmediği yaklaşık 15-20 füze üssünden biri olduğunu vurguluyor. Bu üslerin daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde gündeme gelmediği kaydedildi.

Analistlere göre kriz veya savaş halinde üsten çıkabilecek füzeler, özel birliklerle birleşerek ülkenin farklı bölgelerinden tespit edilmesi zor fırlatmalar yapabilir.

KUZEY KORE'NİN HEDEFİ NE?

Bu üslerin Pyongyang’ın balistik füze stratejisinin temel bileşenleri olduğu ve ülkenin nükleer caydırıcılık kapasitesini artırdığı belirtiliyor.

Lider Kim Jong-un da geçtiğimiz aylarda ülkenin nükleer gücünün “hızlı genişletilmesi” çağrısı yapmıştı.