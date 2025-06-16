Kimsenin ruhu duymadı: 9 yaşındaki çocuk iki yıl boyunca yalnız yaşadı

Fransa’nın Nersac kasabasında, 9 yaşındaki bir çocuğun yaklaşık iki yıl boyunca tamamen yalnız yaşadığı ortaya çıktı. 2020 ile 2022 yılları arasında annesi tarafından terk edilen çocuk, ısıtma sistemi çalışmayan, sıcak suyu olmayan ve düzensiz yiyecek erişimi bulunan bir evde yaşamını tek başına sürdürdü. Annesi yalnızca birkaç kilometre ötede yaşıyordu, ancak çocuğa hiçbir şekilde destek vermedi.

ISITMASIZ EVDE, KONSERVE VE KEKLE BESLENDİ

Çocuk, hayatta kalmak için konserve yiyecekler, kekler ve zaman zaman komşuların balkonlarından aldığı domateslerle beslendi. Kış aylarında soğukla başa çıkmak için üzerine battaniyeler sararak uyudu ve soğuk suyla banyo yaptı.

OKULA DÜZENLİ DEVAM ETTİ, NOTLARI İYİYDİ

En dikkat çekici noktalardan biri ise çocuğun bu süreçte okula düzenli olarak devam etmesi, iyi notlar alması ve dışarıya karşı bakımlı görünmesi oldu. Bu durum hem öğretmenlerini hem de komşularını yanılttı. Kimse çocuğun evde tamamen yalnız olduğunu fark etmedi.

Nersac Belediye Başkanı Barbara Couturier, çocuğun bağımsız davranışlarının acısını gizleyen bir “koruyucu kalkan” görevi gördüğünü belirtti. Psikologlar da, ihmal edilen çocukların bu tür durumlarla başa çıkmak için dış dünyaya karşı normal görünmeye çalıştıklarını ifade ediyor.



Okul, çocuk için hayatta kalmanın anahtarı oldu. Her gün derslere katılması, öğrenmeye olan ilgisi ve öğretmenlerini memnun etme çabası, onun bu zorlu koşullarda ayakta kalmasını sağladı.



Ancak çocuğun olağanüstü dayanıklılığı, çevresindeki insanların dikkatini çekmeye yetmedi. Komşuları, dış görünüşüne bakarak evinde annesinin olduğunu varsaydıklarını belirtti. Belediye Başkanı Couturier, çocuğun annesiyle Mayıs 2022'de karşılaştığını ve annenin gıda yardımı talep ettikten sonra sadece abur cubur ürünler aldığını görünce şüphelendiğini söyledi. Aynı dönemde bazı komşular da çocuğun evde tek başına yaşadığını fark etmeye başladı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Bu ihbarlar sonrası polis ve sosyal hizmetler devreye girdi. Evin içindeki yaşam koşulları kontrol edildiğindeyse, çocuğun ciddi ihmal mağduru olduğu ortaya çıktı. Eylül 2022’de çocuk koruma altına alınarak bir koruyucu ailenin yanına yerleştirildi.