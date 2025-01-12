Kimsesi yoktu, 10 milyonluk servetini hiç gitmediği memleketine bıraktı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Roger Thiberville, yaşamı boyunca hiç gitmediği Normandiya'daki kasabasına 10 milyon euroluk servetini bıraktı.

Kimsesi yoktu, 10 milyonluk servetini hiç gitmediği memleketine bıraktı

'nın başkenti Paris'te yaşayan meteorolog Roger Thiberville, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Soyadını aldığı memleketi Thiberville'yi bir kez bile ziyaret etmeyen Roger Thiberville'ın mirasını bırakacak kimsesi yoktu.

Kasabanın Belediye Başkanı Guy Paris, aldığı telefonla Roger Thiberville'ın 10 milyon euro civarındaki servetinin çoğunu kasabaya bıraktığını öğrendi.

Paris, halkın ve yetkililerin memnun fakat şaşkın olduğunu belirterek, belediyenin yıllık bütçesinin 5 katı olan bu parayı nasıl harcayacaklarını düşündüklerini söyledi.

İran’dan yangınlarla boğuşan ABD’ye yardım teklifi

İran’dan yangınlarla boğuşan ABD’ye yardım teklifi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...