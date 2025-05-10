Kimyasal tesiste çıkan yangın zehir saçtı: 150 bin kişiye uyarı!

Barcelona'nın güneyindeki "Vilanova i la Geltru"daki kimyasal tesiste yangın çıktı.



Havuz temizleme ürünlerinin saklandığı bir depoda yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanna olmadı ancak yangının ardından zehirli bir gaz açığa çıktı.



Yetkililer, yangının çıktığı bölgeye insanların yaklaşmasını engellemek için yolları kapattı. Bölgedeki beş kasabada yaşayan 150 bini aşkın kişiye de "evlerinden ayrılmamaları" çağrısı yapıldı.



Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtiliyor. Uzmanlar yangının söndürülmesiyle birlikte zehirli bulutunun dağılmaya başlamasını umuyor.