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Kinmen Adası’nda iki yıl sonra ilk Covid-19 vakası tespit edildi

Tayvan’ın kuzeybatısında bulunan ve Çin’e en yakın Tayvan toprağı olarak kabul edilen Kinmen Adası’nda ilk Covid-19 vakası tespit edildi.

Haberler - İHA 31.03.2022 - 13:11

Kinmen Adası’nda iki yıl sonra ilk Covid-19 vakası tespit edildi

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’ın kuzeybatısındaki Kinmen Adası’nda ilk Covid-19 vakası tespit edildi.

Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19’un ülkede ilk görüldüğü tarih olan 21 Ocak 2020‘den bu yana Kinmen Adası’nda ilk kez bir Covid-19 vakasının ortaya çıktığı duyuruldu.

Tespit edilen Covid-19 vakasının 26 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, PCR testinden hemen sonra hastanın karantinaya alındığı öğrenildi.

Covid-19 virüsünün bulaştığı hastanın ayrıca Kinmen Adası’nda 24 ayrı kişi ile yakın temas kurduğu ve bu kişilerin de 10 gün boyunca bir otelde karantinaya alındığı belirtildi.

TAYVAN VAKA REKORU KIRDI

Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 9 ayın en yüksek Covid-19 vaka sayısı bildirildi. Ülkede son 24 saatte açıklanan 239 Covid-19 vaka sayısı ile ülke genelinde toplam vaka sayısı 23 bin 393’e yükseldi.

Ülkede ayrıca önümüzdeki hafta Taoizm inancına göre deniz tanrıçası Mazu adına düzenlenen dünyanın en büyük etkinliklerine katılacak kişilere 3. doz Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi.

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