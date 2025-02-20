Kira gelmeyince fark etti, Google yorumlarını okuyunca gerçeği öğrendi: Kiralık ev skandalı

Güney Londra'da, Imperial Property Group adlı kiralama acentesinin NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) çalışanlarına ev kiraladığını iddia etmesi, sayısız evin kenevir çiftliğine dönüşmesine yol açan bir skandalın başlangıcı oldu.



2020 yazında, 79 yaşındaki emekli garaj sahibi Hajaj Hajaj, kızı Kinda Jackson’ın tavsiyesi üzerine Imperial Property Group ile iletişime geçti. Acentenin, mülkü yönetme, kiracılarla ilgilenme ve onarımları üstlenme gibi taahhütleri vardı. Ancak, Hajaj'ın emekli maaşıyla karısının bakımını karşılamak için kiraladığı ev, aslında bir uyuşturucu fabrikasına dönüştürüldü.



Hajaj, Covid-19’a yakalanıp hastaneye kaldırıldıktan sonra mülkü kontrol etmek için Imperial ile iletişime geçti. Acentenin yöneticisi, mülkün düzenli olarak kontrol edildiğini ve iyi durumda olduğunu bildirdi. Ancak Kasım 2022’de kira ödemeleri durdu ve Hajaj, mülküne gitmek zorunda kaldığında durumu fark etti: Evi, kenevir bitkileriyle dolup taşmıştı.



Benzer bir deneyimi yaşayan Michelle Chen, Google yorumlarını kontrol ettiğinde, Hajaj'ın kızı tarafından yazılan "Evimiz bir kenevir çiftliğine dönüştürüldü" yorumunu gördü. Kendi evinin de kenevir çiftliğine dönüştüğünü öğrenince büyük bir panik yaşadı.

KENEVİR ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Hajaj'ın evinde 160 kenevir bitkisi bulundu ve kiracı Niazi Hysa, uyuşturucu suçlamasıyla hapse girdi. Ancak, polis teşkilatının organize çetelerin izini sürme konusunda yetersiz kaynaklara sahip olduğu belirtildi. Kenevir çiftlikleri, yasadışı göçmenlerin zorla çalıştırıldığı yerler haline gelirken, suçluların yakalanması için daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulandı.



The Guardian’ın haberine göre, Metropolitan Police, 2015-2024 yılları arasında kenevir çiftçiliği ile ilgili 8 bin suç kaydı tutmasına rağmen, sadece üçte birine suçlama getirildi. Uzmanlar, bu rakamın ülkedeki yasadışı kenevir ekiminin küçük bir kısmını temsil ettiğini belirtti. Pandemi döneminde, kenevir üretiminin yüzde 70 oranında arttığı gözlemlenirken, bu artışın çoğunlukla amatör yetiştiriciler tarafından yapıldığı ifade ediliyor.



Londra'da kenevir çiftliklerinin yoğunluğu dikkat çekerken, bu çiftliklerin barlarda, eski okul binalarında ve hatta kapalı nükleer sığınaklarda bulunduğu bildirildi.



Kiralama şirketinin, mülklerde kenevir çiftliği kurulduğunu öğrenen ev sahipleri, dolandırıcılığın farkına vardıktan sonra polise başvursa da çoğunlukla bir çözüm bulamadan geri dönüyorlar.



Kenevir çiftçiliği ve kiralama dolandırıcılığı, İngiltere'deki konut piyasasında ciddi bir sorun haline gelirken, mağdurlar adalet arayışındalar. Bu sorunların çözülmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyorlar.