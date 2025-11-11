Kirazın Tadı yıldızı Ershadi, 78 yaşında hayatını kaybetti

İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi, kansere karşı mücadelesini kaybederek 78 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, İran resmi haber ajansı IRNA duyurdu.

Ershadi, dünyaca ünlü yönetmen Abbas Kiarostami’nin 1997’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Taste of Cherry (Kirazın Tadı) filmindeki başrolüyle uluslararası alanda tanınmıştı. Film, intihar etmeyi planlayan bir adamın kendisini gömecek birini arayışını konu alıyordu.

SİNEMAYA DAMGA VURAN YAPIMLARDA ROL ALDI

1947’de İsfahan’da doğan Ershadi, sinema kariyerine başlamadan önce mimarlık eğitimi aldı. Geç başladığı oyunculuk yolculuğu boyunca hem İran sinemasında hem de uluslararası yapımlarda saygın bir yer edindi.

Ershadi, Hollywood’da The Kite Runner (Uçurtma Avcısı), Zero Dark Thirty ve A Most Wanted Man gibi filmlerde de rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

“İRAN SİNEMASININ ASİL VE DÜŞÜNCELİ AKTÖRÜ”

İran Sinema Evi, oyuncunun ölümünü doğrulayarak sanat camiasına başsağlığı diledi ve Ershadi’yi “sinema, tiyatro ve televizyonun seçkin bir ismi” olarak andı.

Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Ershadi’nin ölümünü “üzücü” olarak niteleyerek onu “İran sinemasının asil ve düşünceli bir aktörü” olarak tanımladı.