Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderlerine barış ödülü
22.12.2025 04:23
AA
Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sınır sorununu çözüme kavuşturan anlaşma nedeniyle üç ülkenin cumhurbaşkanlarına Rusya'da "Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü" verildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, "Uluslararası Lev Tolstoy Barış Ödülü"ne layık görüldü.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın St. Petersburg Devlet Konservatuarı'nda "Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü"nün takdim töreni yapıldı.
Törene Caparov, Mirziyoyev ve Rahman'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.
Ödül töreni St. Petersburg Devlet Konservatuarı'nda yapıldı.
“ORTA ASYA'DA BARIŞA KATKI”
Törende, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı Caparov, Mirziyoyev ve Rahman'a ödülü Rusya Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu ve Mariinskiy Devlet Akademik Tiyatrosu Genel Müdürü Valeriy Gergiyev takdim etti.
2025 başında Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınır sorunlarını çözüme kavuşturan anlaşma imzalanmış ve üç ülkenin liderleri ebedi dostluk üzerine Hocent Beyannamesi'ni kabul etmişti.