Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderlerine barış ödülü

“ORTA ASYA'DA BARIŞA KATKI”

Törende, Orta Asya bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yaptıkları önemli kişisel katkılardan dolayı Caparov, Mirziyoyev ve Rahman'a ödülü Rusya Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu ve Mariinskiy Devlet Akademik Tiyatrosu Genel Müdürü Valeriy Gergiyev takdim etti.

2025 başında Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınır sorunlarını çözüme kavuşturan anlaşma imzalanmış ve üç ülkenin liderleri ebedi dostluk üzerine Hocent Beyannamesi'ni kabul etmişti.