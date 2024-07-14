Kırgızistan'da aşırı yağış sele neden oldu

Kırgızistan'da Acil Durumlar Bakanlığı, Oş bölgesinde aşırı yağış nedeniyle kapalı çarşı, yollar ve parkların su altında kaldığını bildirdi.



Sel nedeniyle Toloykon ve Özgür köylerindeki piknik alanlarında mahsur kalan 431 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak güvenli alana nakledildi.



Nookat ilçesinin Oş-Batken-Razzakov yolunun 57. kilometresinde su baskını nedeniyle yol geçici olarak kapatıldı.



Oş şehrinde nehrin taşması sonucu kapalı çarşıdaki iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi.



Selden etkilenen bölgelerde 200'den fazla kurtarma ekibi, 20 asker ve 170 polis görevlendirildi.