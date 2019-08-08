Kırgızistan güvenlik güçleri eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in başkent Bişkek'in güneyindeki bir köyde yer alan evine ikinci kez operasyon düzenledi.
Atambayev'in polise ifade vermeye gitmemesi nedeniyle düzenlenen baskında eski Cumhurbaşkanı'nın destekçileri polise karşı koymuştu.
Atambayev'in destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Güvenlik güçlerinin, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine açtığı ateşte yaralananlar ve gözaltına alınanlar olmuştu.
Operasyonda bir polis hayatını kaybetmişti. Baskına direnen destekçiler 6 güvenlik gücünü rehin almıştı.
Başarısız baskının ardından askerlerin geri çekildiği açıklanmıştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov yapılan müzakereler sonucu rehinelerin bırakılması karşılığında askerlerin köyden ayrıldığını açıklamıştı.
Olaylar sırasında 45 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılmasından bu yana destekçileri gözaltına alınması ihtimaline karşı evinin önünde nöbet tutuyordu.