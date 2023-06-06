Kırgızistan'da darbe planı iddiası: 30 kişi gözaltında

Açıklamayı ulusal güvenlik servisi yaptı. ülkede kitlesel protestolar ve geniş çaplı isyanlar çıkarmak ile iktidarı güçle ele geçirmek için gizli hazırlıklar yapan bir grup kişinin yasadışı faaliyetlerinin tespit edildiği ve önlendiği belirtildi.



Gözaltına alınanlar arasında askerler ve bürokratların da olduğu aktarılıyor.

Gözaltılar, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ülkeye ziyaretinden günler sonra gerçekleşti. Michel'in ziyaretinde Devlet Başkanı Caparov, Avrupa Birliği ile işbirliğine hazır olduğu mesajını vermişti.



Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'da son yıllar krizlerin gölgesinde geçti.



Bir önceki Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, 2021'deki tartışmalı seçimlerden sonra istifa etmişti. Yine aynı yıl, darbe planladığı şüphesiyle milletvekili Baktıbek Cetigenov tutuklanmıştı.