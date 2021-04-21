Kırgızistan’da Sağlık Bakanı tarafından Covid-19’a karşı önerilen bitkiden 2 kişi zehirlendi

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 'zehirli kurtboğan bitkisinin' yeni tip corona virüs hastalarının tedavisinde kullanıldığını ve etkili olduğunu söyledi.

Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek sağlığa zararsız olduğunu öne sürdü.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtboğan bitkisinden yapılan ilacı içen evli çiftin zehirlendiği ve Bişkek Bilimsel Araştırma Merkezi Toksikoloji bölümüne kaldırıldığı belirtildi.



Açıklamada, hastaların tedavi amaçlı uzun zamandır kurtboğan bitkisini kullandıkları ve 2 gün önce dozun arttırılması sonucu durumlarının kötüleştiği aktarıldı. Zehirlenen çiftin durumlarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, “Hastaların durumu stabil. Yoğun tedavi devam ediyor” denildi. Açıklamada, dün bilinmeyen bir maddeyle zehirlenerek durumu ağırlaşan bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı, tedavi sonucu durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdürdüğü kaydedildi.

"EVDE İÇMEYİN"

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, bitkinin ev koşullarında içilmemesi ancak sağlık çalışanlarının gözetimi altında kullanılması gerektiğini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kırgız doktorların Covid-19'a karşı ilaç bulduklarını ifade ederek, ilaçların görüntüsünü paylaştı.