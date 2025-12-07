Kırgızistan'da yeni vergi reformu. Araç satışlarında 3 yıllık muafiyet

Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin bildirdiğine göre kararname, özellikle kuyumculuk, hazır giyim ve araç satış sektörleri için önemli teşvikler içeriyor.

Kararname uyarınca Bakanlar Kurulu, bir ay içinde Meclis’e kuyumculuk sektörünü desteklemeye yönelik bir yasa tasarısı sunacak. Tasarıda; kuyum üretiminde kullanılan ekipman, teknoloji, reaktif ve yarı mamullerin ithalatında gümrük ve vergi kolaylıkları, ayrıca ürünlerin uluslararası fuar ve sergilere katılım için yurt dışına çıkarılmasında muafiyetler öngörülüyor.

Belge ayrıca, daha önce ithal edilen veya üretilen değerli metal ürünlerinin iki ay içinde kayıt altına alınmasını (yasallaştırılmasını) ve bu süreç boyunca denetimlerin askıya alınmasını içeriyor. Yerli üreticilere devletin değerli metal ve taş rezervlerinden piyasa fiyatının yüzde 2 altında hammadde temini ile uygun koşullu kredi imkânları da sağlanacak.

ARAÇ SATIŞLARINDA BÜYÜK KOLAYLIK

Araç satışlarıyla ilgili olarak tasarı şunları kapsıyor:

Gerçek ve tüzel kişilerin motorlu araç satışında üç yıl boyunca tüm vergilerden muaf tutulması,

Bireysel girişimci olmayanların 1 Ocak 2026’dan önce yaptıkları araç satışlarından doğan tüm vergi, ceza ve yaptırımlardan tamamen muaf olması,

Kırgızistan’da üretilen veya monte edilen araç ve yedek parçalardan satış vergisinin kaldırılması.

TEK TİP VERGİ SİSTEMİ

Hazır giyim sektöründeki işletmeler için ise gelir vergisi ve sosyal sigorta primlerinin düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin sosyal sigorta yükümlülüklerinin azaltılması, Kırgızistan dışında yürütülen faaliyetler için yüzde 0,1 oranında tek tip vergi, yabancı bankalar üzerinden yapılan işlemler için de yüzde 0,1 vergi uygulanması öngörülüyor.

Hükümet, söz konusu paketle hem üretimi hem de ihracatı teşvik ederek ekonominin stratejik sektörlerini güçlendirmeyi hedefliyor.