Kırık kanatla sorunsuz iniş

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de, Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağının kanat parçası kalkıştan bir süre sonra kırıldı.

Buna rağmen uçak Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı’na güvenli bir şekilde indi. Kimse yaralanmadı.



Görüntüler uçakta bulunan bir yolcu tarafından çekildi.



Delta Havayolları olaydan sonra yaptığı açıklamada, “güvenliğin her zaman öncelikleri olduğunu” belirterek özür diledi. Olayın ardından uçak bakıma alındı.



Federal Havacılık İdaresi (FAA) de olayla ilgili bir soruşturma başlattı.