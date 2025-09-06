Kırık kemik tedavisinde ameliyatsız iyileşme umudu

Polonyalı bilim insanlarının geliştirdği devrimsel bir ilaç, kırık kemiklere enjekte edilerek içeride sertleşiyor, plak veya vida kullanımına gerek kalmadan iyileşmeyi sağlıyor.

Polonyalı bilim insanları, ameliyata alternatif olabilecek ve kırık kemiklere enjekte edilerek sağlayan yenilikçi bir biyomalzeme geliştirdi. TVP World’ün cumartesi günkü haberine göre, söz konusu çalışma ameliyatlarda kullanılan plak ve vidalara gerek bırakmıyor.

VÜCUT İÇİNDE SERTLEŞEREK KIRIĞI SABİTLİYOR

Szczecin kentindeki Batı Pomeranya Teknoloji Üniversitesi’nde iki yıllık araştırmayla geliştirilen polimer, vücut içinde sertleşerek kırığı sabitliyor.

Üniversiteden Profesör Miroslawa El Fray, bu yöntemin hem tedavi sürecini hızlandırabileceğini hem de maliyetleri düşürebileceğini söyledi.

TEK SEFER UYGULANACAK

Polimerin biyobozunur özellik taşıdığını belirten El Fray, “Kırık bölgesine tek seferde uygulanacak, sonrasında çıkarılmasına gerek olmayacak. Kemiğin iyileşme sürecini tetikleyecek ve ardından vücutta tamamen yok olacak” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, teknolojinin özellikle kış aylarında ’da sıkça görülen bilek kırıklarında faydalı olmasını bekliyor.

Biyomalzeme henüz patentlenmedi ve ticarileştirilmedi.

