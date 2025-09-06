Kırık kemik tedavisinde ameliyatsız iyileşme umudu

Polonyalı bilim insanları, ameliyata alternatif olabilecek ve kırık kemiklere enjekte edilerek tedavi sağlayan yenilikçi bir biyomalzeme geliştirdi. TVP World’ün cumartesi günkü haberine göre, söz konusu çalışma ameliyatlarda kullanılan plak ve vidalara gerek bırakmıyor.

VÜCUT İÇİNDE SERTLEŞEREK KIRIĞI SABİTLİYOR



Szczecin kentindeki Batı Pomeranya Teknoloji Üniversitesi’nde iki yıllık araştırmayla geliştirilen polimer, vücut içinde sertleşerek kırığı sabitliyor.



Üniversiteden Profesör Miroslawa El Fray, bu yöntemin hem tedavi sürecini hızlandırabileceğini hem de maliyetleri düşürebileceğini söyledi.

TEK SEFER UYGULANACAK



Polimerin biyobozunur özellik taşıdığını belirten El Fray, “Kırık bölgesine tek seferde uygulanacak, sonrasında çıkarılmasına gerek olmayacak. Kemiğin iyileşme sürecini tetikleyecek ve ardından vücutta tamamen yok olacak” ifadelerini kullandı.



Araştırmacılar, teknolojinin özellikle kış aylarında Polonya’da sıkça görülen bilek kırıklarında faydalı olmasını bekliyor.



Biyomalzeme henüz patentlenmedi ve ticarileştirilmedi.