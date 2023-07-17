Kırım köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.



Belgorod Valisi Vyachesav Gladkov, "Belgorod plakalı hasar görmüş aracın videosunu hepimiz gördük. Elimizdeki bilgilere göre bir kız çocuğu yaralandı ama en zor şey ise anne ve babasının ölmüş olması." dedi.



Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.