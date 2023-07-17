Kırım köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Kırım köprüsünün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı açıklandı. Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre körpüde bir patlama yaşandı bir çift hayatını kaybederken çocukları yaralandı.

Kırım köprüsü araç trafiğine kapatıldı
Foto: Reuters

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor.” ifadesini kullandı.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

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Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Belgorod Valisi Vyachesav Gladkov, "Belgorod plakalı hasar görmüş aracın videosunu hepimiz gördük. Elimizdeki bilgilere göre bir kız çocuğu yaralandı ama en zor şey ise anne ve babasının ölmüş olması." dedi. 

Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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